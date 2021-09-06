Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Ла Лига

Защитник «Барселоны» Дест травмировался в матче за сборную США

06 Сентября 2021 • 10:40 Комментировать

Фланговый защитник Серджино Дест, который принадлежит каталонской «Барселоне», травмировался в поединке за сборную США. Игрок появился в стартовом составе на матч с Канадой, однако в конце первого тайма был вынужден попросить замену из-за повреждения.

Как информирует портал Goal, у 20-летнего футболиста выявлено растяжение связок голеностопа. Сроки возвращения защитника пока неизвестны.

Следующий поединок сборная США сыграет против Гондураса 9 сентября.

В стартовавшем сезоне чемпионата Испании Серджино поучаствовал в трех встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
11:13 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может вернуть арендованного Рейньера в «Реал» раньше срока
10:40 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Дест травмировался в матче за сборную США
09:54 · Германия. Бундеслига
СМИ раскрыли детали возможного трансфера Холанна в «Реал»
09:46 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Реал» готов платить Мбаппе 1
09:14 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет, чтобы Юмтити и Пуч играли больше
09:04 · Испания. Ла Лига
Куртуа не сыграет со сборной Беларуси из-за матча «Реала»
05 Сентября
20:51 · Испания. Ла Лига
Куман объяснил появление «Свинки Пеппы» в своём «Твиттере» 1
18:56 · Испания. Ла Лига
Агуэро не может адаптироваться к жизни в Барселоне 7
16:19 · Германия. Бундеслига
​Рейньер может вернуться в «Реал» досрочно слухи
15:59 · Испания. Ла Лига
​В Испании показали знаменитый бюрофакс Месси
15:31 · Испания. Ла Лига
Гризманн мог заработать 20 млн евро, если бы остался в «Барселоне» до конца контракта слухи
14:51 · Испания. Ла Лига
​Кроос рассказал о своём состоянии видео
14:27 · Испания. Ла Лига
​Куман опубликовал в «Твиттере» серию «Свинки Пеппы» 3
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги объяснил, почему Кунде не был продан «Челси» 2
11:52 · Испания. Ла Лига
​«Реалу» придётся потратиться на Мбаппе, даже если он станет свободным агентом слухи
Все новости
Рекомендуем
 