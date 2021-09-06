Защитник «Барселоны» Дест травмировался в матче за сборную США

Фланговый защитник Серджино Дест, который принадлежит каталонской «Барселоне», травмировался в поединке за сборную США. Игрок появился в стартовом составе на матч с Канадой, однако в конце первого тайма был вынужден попросить замену из-за повреждения.

Как информирует портал Goal, у 20-летнего футболиста выявлено растяжение связок голеностопа. Сроки возвращения защитника пока неизвестны.

Следующий поединок сборная США сыграет против Гондураса 9 сентября.

В стартовавшем сезоне чемпионата Испании Серджино поучаствовал в трех встречах, в которых не отметился голевыми действиями.