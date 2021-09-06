Стало известно, сколько «Реал» готов платить Мбаппе

Не утихают слухи относительно трансфера звездного нападающего Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ» в мадридский «Реал». Испанским СМИ удалось разузнать, какие условия предлагает «королевский» клуб 22-летнему футболисту.

Как сообщает Sport.es, руководство «сливочных» готово заключить с игроком долгосрочный контракт, который будет рассчитан на шесть лет. Испанский гранд планирует платить Мбаппе 30 миллионов евро в год.

Действующий трудовой договор форварда с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Вице-чемпион Лиги 1 неоднократно предпринимал попытку продлить соглашение, однако игрок отвечал отказом.