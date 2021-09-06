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Ла Лига

Стало известно, сколько «Реал» готов платить Мбаппе

06 Сентября 2021 • 09:46 Комментировать (1)

Не утихают слухи относительно трансфера звездного нападающего Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ» в мадридский «Реал». Испанским СМИ удалось разузнать, какие условия предлагает «королевский» клуб 22-летнему футболисту.

Как сообщает Sport.es, руководство «сливочных» готово заключить с игроком долгосрочный контракт, который будет рассчитан на шесть лет. Испанский гранд планирует платить Мбаппе 30 миллионов евро в год.

Действующий трудовой договор форварда с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Вице-чемпион Лиги 1 неоднократно предпринимал попытку продлить соглашение, однако игрок отвечал отказом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
06 Сентября 2021 в 09:51
Гумеееееееннннн перестань бухать .... об этом не знает даже сам Мбаппе
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