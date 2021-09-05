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​В Испании показали знаменитый бюрофакс Месси

05 Сентября 2021 • 15:59 Комментировать

Издание Mundo Deportivo опубликовало фотографию известного бюрофакса, который Лионель Месси в прошлом году, а именно 24 августа 2020 года, прислал в «Барселону», намереваясь покинуть клуб.

В самом содержании бюрофакса нет никакой сенсации, ведь обо всём этом Лионель Месси уже рассказывал лично.

В юридическом письме клубу Месси заявлял о намерении расторгнуть контракт на основе пункта 3.1. Аргентинец ссылался на «исключительные обстоятельства» сезона 2019/2020, прерванного из-за пандемии, и настаивал на том, что 10 дней с момента окончания ещё не прошли, поэтому он может реализовать опцию.

Напомним, что в контракте Лионеля Месси был пункт, согласно которому он может до 10 июня расторгнуть договор без уважительной причины. Поскольку сезон продлился до средины августа, Месси считал, что продлился и дедлайн реализации подобной опции.

Как мы знаем, тогдашние руководители «Барселоны» не пошли навстречу футболисту, и он был вынужден остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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