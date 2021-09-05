Испанский Sport продолжает раскрывать финансовые подробности контракта Антуана Гризманна с «Барселоной». По данным источника, если бы французский форвард провёл в каталонском клубе нынешний сезон, он бы получил 7 миллионов в качестве бонуса за лояльность. Два последующих сезона могли бы принести Гризманну 13 миллионов евро (по 6,5 миллиона за каждый).

Ранее появилась информация о том, что в случае завоевания «Золотого мяча» Антуан Гризманн мог получить от «Барселоны» 1 миллион евро.

Напомним, что в конца лета Антуан Гризманн отправился в аренду в «Атлетико».