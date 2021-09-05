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​Куман опубликовал в «Твиттере» серию «Свинки Пеппы»

05 Сентября 2021 • 14:27 Комментировать (1)

Наставник «Барселоны» Рональд Куман в воскресенье опубликовал на своей страничке в «Твиттере» выпуск мультсериала «Свинка Пеппа» с YouTube. Голландский тренер сделал это нечаянно, о чём говорит тот факт, что он достаточно быстро удалил публикацию. Впрочем, футбольные фанаты успели сделать скриншоты и начали шутить на эту тему.

В трёх стартовых турах чемпионата Испании «Барселона» набрала семь зачётных баллов. Ближайший матч команда Рональда Кумана проведёт 14 сентября против «Баварии» в первом туре групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что Рональд Куман возглавил «Барселону» в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (1)
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ARTUR
05 Сентября 2021 в 15:37
Дуркует ... свинки у него в бошке , засветится как Дзюба с навозом смешают в пять сек
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