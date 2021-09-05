«Реал» пытался заполучить Килиана Мбаппе минувшим летом, но, если верить информации из СМИ, «ПСЖ» отклонил несколько предложений. Через год контракт Мбаппе истекает, а это означает, что заполучить форварда можно будет без выплаты компенсации его клубу. Более того, уже 1 января Килиан получит право подписать предварительное соглашение с любым клубом за пределами Франции.

Испанская Marca пишет о том, что в современном мире бесплатными не бывают трансферы даже свободных агентов. В ситуации с Килианом Мбаппе клубам придётся соревноваться в плане суммы подписного бонуса и комиссионных выплат. Источники, близкие к «Реалу», говорят о том, что клубу придётся потратить примерно 80 миллионов евро, чтобы заполучить Мбаппе в 2022 году.