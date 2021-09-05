Антуан Гризманн буквально в последние минуты трансферного окна вернулся в «Атлетико» на правах аренды, так и не сумев стать настоящей звездой в «Барселоне». Испанский Sport раскрыл некоторые финансовые детали контракта Гризманна с каталонским клубом, а именно – размер бонусов за индивидуальные награды.

Так, за завоевание «Золотого мяча» в качестве игрока «Барселоны» Антуан Гризманн мог бы получить 1 миллион евро.

Если бы Антуан Гризманн был признан лучшим игроком по версии УЕФА или ФИФА, его бонус составил бы 750 тысяч евро.

500 тысяч евро Гризманн заработал бы, если бы его признали лучшим по версии Испанской лиги.