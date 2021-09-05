Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 275 Комментарии
Ла Лига

​«Реал» следил за Камавинга три года

05 Сентября 2021 • 10:49 Комментировать

Под занавес летнего трансферного окна хавбека Эдуардо Камавинга сменил «Ренн» на «Реал». Данные авторитетного портала transfermarkt говорят о том, что сумма этого трансфера составила 31 миллион евро.

Издание Marca на своих страницах пишет о том, что «Реал» следил за Камавинга на протяжении трёх лет, прежде чем совершить эту сделку. По данным источника, полузащитник появился на радаре «сливочных» в 2018 году, когда он выступил за «Ренн» на молодёжном турнире.

Эдуардо Камавинга, как известно, является воспитанником «Ренна». Теперь полузащитник готовится дебютировать в футболке «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ренн Эдуардо Камавинга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги объяснил, почему Кунде не был продан «Челси»
11:52 · Испания. Ла Лига
​«Реалу» придётся потратиться на Мбаппе, даже если он станет свободным агентом слухи
11:33 · Испания. Ла Лига
​Раскрыта сумма, которую Гризманн мог бы получить за «Золотой мяч» слухи
10:49 · Испания. Ла Лига
​«Реал» следил за Камавинга три года
09:44 · Испания. Ла Лига
​Агуэро объяснил, почему не взял в «Барселоне» номер 10 после Месси
04 Сентября
20:14 · Испания. Ла Лига
​Пасторе стал игроком «Эльче» официально
18:53 · Испания. Ла Лига
У Бэйла спросили о возможности продления контракта с «Реалом» 2
15:49 · Испания. Ла Лига
Бэйл: «Никогда не думал о завершении карьеры» 1
15:27 · Испания. Ла Лига
Фалькао – игрок «Райо Вальекано» 2 официально
15:19 · Испания. Ла Лига
Боатенг заступился за Алабу, поцеловавшего эмблему «Реала» 1
13:43 · Испания. Ла Лига
Юмтити расплакался на встрече с президентом «Барселоны» 1
12:56 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Барселона» заплатила за де Йонга
12:47 · Испания. Ла Лига
«Бетис» зимой снова попытается приобрести Себальоса слухи
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать Триппьера в январе
10:42 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг – о переходе в «Барселону»: «Я буду играть за величайший клуб мира» 1
Все новости
Рекомендуем
 