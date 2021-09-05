​«Реал» следил за Камавинга три года

Под занавес летнего трансферного окна хавбека Эдуардо Камавинга сменил «Ренн» на «Реал». Данные авторитетного портала transfermarkt говорят о том, что сумма этого трансфера составила 31 миллион евро.

Издание Marca на своих страницах пишет о том, что «Реал» следил за Камавинга на протяжении трёх лет, прежде чем совершить эту сделку. По данным источника, полузащитник появился на радаре «сливочных» в 2018 году, когда он выступил за «Ренн» на молодёжном турнире.

Эдуардо Камавинга, как известно, является воспитанником «Ренна». Теперь полузащитник готовится дебютировать в футболке «Реала».