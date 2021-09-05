​Агуэро объяснил, почему не взял в «Барселоне» номер 10 после Месси

Форвард Серхио Агуэро объяснил, почему после ухода Лионеля Месси он не взял в «Барселоне» номер 10.

«Мне предлагали «десятку», но я не принял это предложение из уважения к Месси», - высказался Агуэро во время эфира в Twitch.

Как известно, Серхио Агуэро взял в «Барселоне» номер 19, а номер 10 после Лионеля Месси перешёл к талантливому Ансу Фати.

Напомним, что Лионель Месси и Серхио Агуэро являются близкими друзьями. Ожидалось, что они вместе поиграют в «Барселоне», но из-за финансовых проблем каталонский клуб не смог предложить Месси новый контракт, и он перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента.