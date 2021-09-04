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​Пасторе стал игроком «Эльче» официально

04 Сентября 2021 • 20:14 Комментировать

Известный аргентинский атакующий полузащитник Хавьер Пасторе продолжит карьеру в Испании. О переходе 32-летнего футболиста в свои ряды на правах свободного агента объявил «Эльче», выступающий в Примере.

В Европе Хавьер Пасторе ранее выступал за «Палермо», «ПСЖ» и «Рому». В последний день лета футболист расторг трудовое соглашение с римлянами.

В трёх стартовых турах чемпионата Испании «Эльче» набрал два зачётных балла. На текущий момент команда располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице Примеры. В ближайшем туре «Эльче» сыграет против «Хетафе» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Пасторе Эльче Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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