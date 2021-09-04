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У Бэйла спросили о возможности продления контракта с «Реалом»

04 Сентября 2021 • 18:53 Комментировать (1)

Действующий контракт Гарета Бэйла с «Реалом» рассчитан до конца июня 2022 года. Валлийский футболист в расположении национальной сборной получил от журналистов вопрос о возможности продления контракта с мадридским клубом.

«Сезон только начался, а вы уже задаёте подобные вопросы! Если честно, сейчас я думаю только о воскресном матче сборной против Беларуси. Я просто думаю о каждой игре и стараюсь получать удовольствие», - приводит слова Бэйла Goal.com.

В трёх стартовых матчах чемпионата Испании Гарет Бэйл провёл на поле 193 минуты. 32-летний валлиец забил один гол, расписавшись в воротах «Леванте».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
04 Сентября 2021 в 19:24
есть два человека которые раздражают в Реале , это чухморик Бейл и агроном Карла , выкинут агронома , ни один тренер не будет держать этого гольфиста
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