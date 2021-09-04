«Райо Вальекано» объявил, что подписал контракт с колумбийским нападающем Радамелем Фалькао. К слову, на днях футболист разорвал соглашение с «Галатасараем», чтобы вернуться в испанский чемпионат.

Стороны договорились о сотрудничестве на один сезон. Примечательно, что 35-летний Фалькао тут же запросил трансфер у турецкого клуба, когда узнал о возможности поиграть на более высоком уровне.

Отметим, что за время своего пребывания в Турции бывший форвард «Атлетико», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» отметился 20 голами в 43 матчах. По мнению руководства «Райо», колумбиец должен помочь команде сохранить прописку в высшем дивизионе.

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