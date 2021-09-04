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Фалькао – игрок «Райо Вальекано» официально

04 Сентября 2021 • 15:27 Комментировать (2)
Леванте
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Райо Вальекано
11.09 19:30

«Райо Вальекано» объявил, что подписал контракт с колумбийским нападающем Радамелем Фалькао. К слову, на днях футболист разорвал соглашение с «Галатасараем», чтобы вернуться в испанский чемпионат.

Стороны договорились о сотрудничестве на один сезон. Примечательно, что 35-летний Фалькао тут же запросил трансфер у турецкого клуба, когда узнал о возможности поиграть на более высоком уровне.

Отметим, что за время своего пребывания в Турции бывший форвард «Атлетико», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» отметился 20 голами в 43 матчах. По мнению руководства «Райо», колумбиец должен помочь команде сохранить прописку в высшем дивизионе.

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A post shared by @rayovallecano

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
04 Сентября 2021 в 15:50
Так классно начал в Испании карьеру , а потом погнался за бабасиками и вот венец -- Райо валекано , при всем уважении , ну это команда для Кокорина
Vaisili0k
04 Сентября 2021 в 16:04
Кто, кто, а Фалькао за деньгами точно уж никогда не гнался, иначе бы не играл столько лет в Порту, Атлетико и Монако...То, что он в Англии постоянно травмировался и не смог себя показать в Челси и МЮ по этой причине, это не вина зарплаты. Учитывая возраст и количество травм за последние годы, Райо это не так уж и плохо) Китай или США конечно были бы лучше, но так он в очередной раз показывает, что деньги для него не имеют значения.
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