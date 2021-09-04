Стало известно, сколько «Барселона» заплатила за де Йонга

Стали известны детали перехода голландского форварда Люка де Йонга из «Севильи» в каталонскую «Барселону».

Согласно данным Diario Sport, за аренду нападающего руководство «сине-гранатовых» заплатило один миллион евро. Также «Барселона» будет выплачивать заработную плату 31-летнему бомбардиру.

В соглашении прописан пункт о возможном выкупе прав на де Йонга по окончании сезона-2021/2022.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги голландец отметился четырьмя забитыми мячами в 34 проведенных встречах.

По итогам трех туров «Барселона» с семью баллами занимает четвертую строчку в таблице.