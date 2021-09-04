«Барселона» готовит новый контракт для Фати

Руководство каталонской «Барселоны» связывает будущее команды с нападающим Ансу Фати. По сведениям Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» собираются обезопасить себя от ухода игрока на долгие годы. Клуб намерен предложить 18-летнему таланту новое трудовое соглашение.

Что касается Ансу, то форварда двумя руками за подписание долгосрочного контракта. Действующий договор между сторонами истекает летом 2022 года.

Ранее Фати получил в «Барселоне» десятый номер, под которым выступал легендарный аргентинец Лионель Месси.

В минувшем сезоне Ла Лиги Ансу из-за травмы поучаствовал лишь в семи играх, отметившись четырьмя голам.