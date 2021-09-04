Стало известно, когда Фати вернётся на поле

Талантливый форвард Ансу Фати, пропустивший порядка десяти месяцев из-за повреждения колена, близок к возвращению в состав каталонской «Барселоны». Об этом рапортует AS.

18-летний футболист уже начал тренироваться в общей группе «сине-гранатовых», но пока клуб не спешит выпускать игрока на поле. По данным источника, возвращение Фати может состояться 20 сентября, когда каталонцы на «Камп Ноу» встретятся с «Гранадой».

Напомним, что Фати получил десятый номер в «Барселоне» после ухода легенды клуба Лионеля Месси. Многие считают Ансу наследником аргентинского нападающего.