Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 134 Комментарии
Ла Лига

Стало известно, когда Фати вернётся на поле

04 Сентября 2021 • 09:08 Комментировать (1)

Талантливый форвард Ансу Фати, пропустивший порядка десяти месяцев из-за повреждения колена, близок к возвращению в состав каталонской «Барселоны». Об этом рапортует AS.

18-летний футболист уже начал тренироваться в общей группе «сине-гранатовых», но пока клуб не спешит выпускать игрока на поле. По данным источника, возвращение Фати может состояться 20 сентября, когда каталонцы на «Камп Ноу» встретятся с «Гранадой».

Напомним, что Фати получил десятый номер в «Барселоне» после ухода легенды клуба Лионеля Месси. Многие считают Ансу наследником аргентинского нападающего.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ансу Фати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
San13
04 Сентября 2021 в 09:31
Ох, сколько ж уже было этих наследников, но так никто и не заиграл толком.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
09:08 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Фати вернётся на поле 1
09:07 · Англия. Премьер-лига
Фекир обвинил агента в срыве трансфера в «Ливерпуль»
00:29 · Испания. Ла Лига
​Пьянич резко раскритиковал Кумана 2
00:15 · Испания. Ла Лига
​Глава Ла Лиги: «Одни со своей Суперлигой, другие - с чемпионатом мира каждые 2 года…»
03 Сентября
22:21 · Испания. Ла Лига
​Некоторые игроки «Барселоны» обрадовались уходу Гризманна слухи
16:58 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я счастлив в «Реале»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что общается с Гризманном
14:49 · Германия. Бундеслига
Ольмо согласовал контракт с «Барселоной» 1 слухи
12:37 · Германия. Бундеслига
Ольмо договорился с «Барселоной»
11:44 · Испания. Ла Лига
Гризманн – о переходе в «Атлетико»: Жду возвращения домой 1
11:20 · Испания. Ла Лига
Эмерсон Роял: «Хотел остаться в «Барселоне», но мне сказали, что у клуба тяжёлые времена»
08:17 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «С детства мечтал сыграть за «Реал»
01:07 · Испания. Ла Лига
​Пьянич стал игроком «Бешикташа» 2 официально
00:29 · Испания. Ла Лига
Мустафи стал игроком «Леванте» официально
02 Сентября
21:17 · Испания. Ла Лига
Кунде обиделся на «Севилью»
Все новости
Рекомендуем
 