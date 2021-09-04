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​Пьянич резко раскритиковал Кумана

04 Сентября 2021 • 00:29 Комментировать

Миралем Пьянич отправился в аренду в «Бешикташ» после всего одного сезона в «Барселоне». После смены клуба боснийский футболист обрушился с критикой на главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

«Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я футболист, который может принять всё, но я всегда хочу, чтобы мне это объясняли.

Я согласился пойти на понижение зарплаты и перейти в «Бешикташ», потому что я люблю играть в футбол», - приводит слова Пьянича на своей страничке в «Твиттере» итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на интервью игрока испанской Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Барселона Рональд Куман Миралем Пьянич
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