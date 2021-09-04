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Ла Лига

​Глава Ла Лиги: «Одни со своей Суперлигой, другие - с чемпионатом мира каждые 2 года…»

04 Сентября 2021 • 00:15 Комментировать

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями посредством публикации на страничке в «Твиттере». Поводом стало интервью Арсена Венгера для L’Equipe, в котором глава отдела по развитию ФИФА в очередной раз выступил с предложением проводить чемпионат мира каждые два года.

«Они больше не знают, что придумать, чтобы топить национальные лиги и соревнования УЕФА. Одни со своей Суперлигой, другие – ФИФА – заставляют клубы отказываться от игроков, не имея возможности играть с теми, кому они платят. А теперь они изобретают чемпионат мира каждые два года…» - написал Тебас.

В настоящий момент чемпионат мира проводится раз в четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Арсен Венгер Хавьер Тебас
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