В последние минуты летнего трансферного окна Антуан Гризманн вернулся в «Атлетико». Мадридский клуб арендовал француза у «Барселоны» за текущий сезон с опцией дальнейшего продления аренды. Реализовать эту опцию в следующем году может каждая из сторон.

Испанский Sport узнал о том, что некоторые футболисты «Барселоны» обрадовались уходу Антуана Гризманна из команды. Эти игроки никогда не считали французского форварда частью коллектива, утверждает источник.

Напомним, что Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года, но за два сезона так и не стал ведущим футболистом каталонского клуба.