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​Некоторые игроки «Барселоны» обрадовались уходу Гризманна слухи

03 Сентября 2021 • 22:21 Комментировать

В последние минуты летнего трансферного окна Антуан Гризманн вернулся в «Атлетико». Мадридский клуб арендовал француза у «Барселоны» за текущий сезон с опцией дальнейшего продления аренды. Реализовать эту опцию в следующем году может каждая из сторон.

Испанский Sport узнал о том, что некоторые футболисты «Барселоны» обрадовались уходу Антуана Гризманна из команды. Эти игроки никогда не считали французского форварда частью коллектива, утверждает источник. 

Напомним, что Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года, но за два сезона так и не стал ведущим футболистом каталонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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