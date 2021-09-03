Миралем Пьянич стал футболистом «Бешикташа». Турецкий клуб посредством своего официального сайта сообщил об аренде боснийского полузащитника за сезон 2021/2022.

За выступления в текущем сезоне «Бешикташ» выплатит Пьяничу 2,75 миллиона евро. Турецкий клуб указал это в пресс-релизе.

Год назад Миралем Пьянич перебрался в «Барселону», однако твёрдым игроком основного состава в каталонском клубе босниец не стал. Пьянич провёл за «сине-гранатовых» 30 матчей, не отмечаясь в них результативными действиями.

Добавим, что в трёх стартовых турах чемпионата Турции «Бешикташ» набрал семь зачётных баллов.