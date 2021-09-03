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​Пьянич стал игроком «Бешикташа» официально

03 Сентября 2021 • 01:07 Комментировать (1)

Миралем Пьянич стал футболистом «Бешикташа». Турецкий клуб посредством своего официального сайта сообщил об аренде боснийского полузащитника за сезон 2021/2022.

За выступления в текущем сезоне «Бешикташ» выплатит Пьяничу 2,75 миллиона евро. Турецкий клуб указал это в пресс-релизе.

Год назад Миралем Пьянич перебрался в «Барселону», однако твёрдым игроком основного состава в каталонском клубе босниец не стал. Пьянич провёл за «сине-гранатовых» 30 матчей, не отмечаясь в них результативными действиями.

Добавим, что в трёх стартовых турах чемпионата Турции «Бешикташ» набрал семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Bartimeus
03 Сентября 2021 в 01:18
Вау)) наши мольбы услышаны? Пусть и не продажа, но хоть не будет занимать место того, более его заслуживающее.
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