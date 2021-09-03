Шкодрану Мустафи удалось подыскать себе новую работу в чемпионате Испании.
Немецкий центральный защитник возвращается на Пиренейский полуостров – его новым клубом стал «Леванте». 29-летний футболист подписал со своим новым работодателем соглашение сроком на два года, о чём проинформировала клубная пресс-служба валенсийцев.
El #LevanteUD llega a un acuerdo con Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) para su incorporación. ¡Bienvenido!— Levante UD (@LevanteUD) September 2, 2021
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Примечательно, что «Леванте» не пришлось платить за трансфер Шкодрана Мустафи – он пришёл в команду Пако Лопеса как свободный агент.
Последним клубом центрального защитника был «Шальке». У Мустафи уже есть опыт выступлений в Ла Лиге, ведь ранее он играл здесь за «Валенсию».