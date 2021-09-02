Бензема ждёт Мбаппе в «Реале»

Лидер мадридского «Реала» Карим Бензема уверен, что его соотечественник Килиан Мбаппе в будущем пополнит ряды «королевского» клуба.

«Мбаппе станет игроком «Реала». Рано или поздно этот трансфер состоится. Я бы хотел играть с ним за одну команду. У нас прекрасные отношения», - передает слова Карима RTL France.

Трудовой договор 22-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что парижский гранд не согласился отпустить Мбаппе в «Реал» в летнее трансферное окно. Позже стало известно имя человека, заблокировавшего продажу звездного нападающего.