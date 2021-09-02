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Бензема ждёт Мбаппе в «Реале»

02 Сентября 2021 • 12:06 Комментировать (1)

Лидер мадридского «Реала» Карим Бензема уверен, что его соотечественник Килиан Мбаппе в будущем пополнит ряды «королевского» клуба.

«Мбаппе станет игроком «Реала». Рано или поздно этот трансфер состоится. Я бы хотел играть с ним за одну команду. У нас прекрасные отношения», - передает слова Карима RTL France.

Трудовой договор 22-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что парижский гранд не согласился отпустить Мбаппе в «Реал» в летнее трансферное окно. Позже стало известно имя человека, заблокировавшего продажу звездного нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
02 Сентября 2021 в 12:24
Ну кто же еще ))) Гумен , конечно же он и его источники )) источник курнул и увидел как Бенз вышел на крылечко почесал яеечко )) и стал ждать Мбаппе , пыхнул бы больше или полирнул бы боярышником картинка была бы более яркая потому что он бы тогда увидел что Бенз еще поковыряв в заднице ждет Криштиану , ибо у него же в бошке такие же опилку как у этих фантазеров , потому что он ждет для того что бы сесть на баночку , и уже не в Реале , а в какой нибудь Бастии на Родине .
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