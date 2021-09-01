Под занавес летнего трансферного окна каталонская «Барселона» оформила переход голландского форварда Люка де Йонга из «Севильи». Об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых».
С 31-летним бомбардиром подписано арендное соглашение до конца сезона-2021/2022.
В минувшем розыгрыше испанского чемпионата де Йонг принял участие в 34 встречах, отметившись четырьмя забитыми мячами.
Напомним, что «Барселону» временно покинул французский форвард Антуан Гризманн. Нападающий вернулся в мадридский «Атлетико» на правах годичной аренды.
По итогам трех туров Ла Лиги каталонский клуб занимает четвертое место в таблице.