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Ла Лига

​Ла Лига прояснила ситуацию с трансферами Гризманна и Люка де Йонга

01 Сентября 2021 • 02:30 Комментировать

На момент закрытия трансферного окна о некоторых ожидаемых сделках не было объявлено официально, поэтому болельщики стали задаваться вопросами о том, были ли вовремя отправлены документы.

«Челси» уже успел подтвердить переход из «Атлетико» Сауля, а вот по Антуану Гризманну и Люку де Йонгу подтверждений пока не было. Ла Лига решила прояснить ситуацию на своей страничке в «Твиттере».

«Ла Лига не продлевала дедлайн. Документы по трансферам Антуана Гризманна и Люка де Йонга были вовремя отправлены на платформу LaLiga Manager. После отправки вся документация для каждого трансфера должна быть отредактировала Ла Лигой», - говорится в сообщении.

Таким образом, в ближайшее время Антуан Гризманн вернётся в «Атлетико», а Люк де Йонг сменит «Севилью» на «Барселону».  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Севилья Люк Де Йонг Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2021
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