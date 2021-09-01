Похоже, сама судьба свела Хуана Ибицу и футбольный клуб «Ибица». Вряд ли представители Сегунды выбирал защитника по фамилии, но от этого сделка не выглядит менее привлекательной.

«Ибица» объявила о подписании с 26-летним Ибицей трудового соглашения сроком на два ближайших сезона.

Хуан Ибица проводит всю свою карьеру в родной Испании. Защитник является воспитанником «Вильярреала», хотя за первую команду «подводников» он так ни разу и не сыграл.

В трёх стартовых турах Сегунды – второго испанского дивизиона – «Ибица» набрала пять очков. На текущий момент команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице.