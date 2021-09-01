В Англии и Испании закрылось трансферное окно, однако некоторые сделки ещё могут быть завершены в том случае, если клубы успели подать соответствующий трансферный лист. Судя по информации Cadena SER, документы по трансферам Сауля (из «Атлетико» в «Челси») и Антуана Гризманна (из «Барселоны» в «Атлетико») поданы вовремя не были. Отмечается, что эти сделки друг от друга зависели - «Атлетико» не стал бы подписывать Гризманна, если бы не расстался с Саулем – что усложнило ситуацию в условиях дедлайна.

В ближайшее время представители клубов наверняка дадут какую-то исчерпывающую информацию на этот счёт.