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​Гризманн возвращается в «Атлетико»: раскрыты детали сделки слухи

01 Сентября 2021 • 00:17 Комментировать (1)

С минуты на минуту «Атлетико» должен объявить о возвращении Антуана Гризманна. Испанский Sport раскрыл условия, на которых француз вернётся в Мадрид. По данным источника, за годичную аренду «матрасники» заплатят «Барселоне» 10 миллионов евро. Ещё 40 миллионов каталонцы получат через год, когда «Атлетико» будет выкупать игрока. Эта опция в договоре будет прописана как обязательная.

Антуан Гризманн провёл на «Камп Ноу» два сезона, но настоящей звездой в каталонском клубе не стал. Теперь француз будет стараться снова помогать «Атлетико», в котором ранее он провёл пять хороших сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2021
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