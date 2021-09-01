С минуты на минуту «Атлетико» должен объявить о возвращении Антуана Гризманна. Испанский Sport раскрыл условия, на которых француз вернётся в Мадрид. По данным источника, за годичную аренду «матрасники» заплатят «Барселоне» 10 миллионов евро. Ещё 40 миллионов каталонцы получат через год, когда «Атлетико» будет выкупать игрока. Эта опция в договоре будет прописана как обязательная.

Антуан Гризманн провёл на «Камп Ноу» два сезона, но настоящей звездой в каталонском клубе не стал. Теперь француз будет стараться снова помогать «Атлетико», в котором ранее он провёл пять хороших сезонов.