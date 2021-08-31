В последние часы летней трансферной кампании Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико». Как сообщает Goal.com со ссылкой на свои источники, в настоящее время мадридский клуб ведёт переговоры с «Барселоной». Речь идёт об аренде с включением в сделку опции обязательного выкупа.

Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. До этого французский форвард провёл пять сезонов в «Атлетико», в течение которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач в 257 матчей во всех турнирах.

30-летнего Антуана Гризманна эксперты портала transfermarkt оценивают в 60 миллионов евро.