Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 169 Комментарии
Ла Лига

​Гризманн может успеть вернуться в «Атлетико» слухи

31 Августа 2021 • 21:22 Комментировать

В последние часы летней трансферной кампании Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико». Как сообщает Goal.com со ссылкой на свои источники, в настоящее время мадридский клуб ведёт переговоры с «Барселоной». Речь идёт об аренде с включением в сделку опции обязательного выкупа.

Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. До этого французский форвард провёл пять сезонов в «Атлетико», в течение которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач в 257 матчей во всех турнирах.

30-летнего Антуана Гризманна эксперты портала transfermarkt оценивают в 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
22:12 · Англия. Премьер-лига
​Кунде в «Челси» не будет
21:53 · Англия. Премьер-лига
​Сауль переходит в «Челси»
21:22 · Испания. Ла Лига
​Гризманн может успеть вернуться в «Атлетико» слухи
20:48 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готов был заплатить за Мбаппе 220 млн евро, но сделка не состоится слухи
20:39 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» купил у «Барселоны» Эмерсона 1 официально
20:00 · Германия. Бундеслига
Мориба перешел из «Барселоны» в «РБ Лейпциг» официально
19:45 · Испания. Ла Лига
Камавинга - игрок «Реала» 5 официально
18:53 · Испания. Ла Лига
Бускетс и Альба согласились на снижение зарплат официально
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался отпустить Кавани в «Барселону»
13:19 · Англия. Премьер-лига
Кавани ведёт переговоры с испанским грандом 1
12:28 · Германия. Бундеслига
Мориба прибыл на медосмотр в «РБ Лейпциг»
11:58 · Испания. Ла Лига
«Севилья» определилась с заменой для Кунде
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не может договориться с «Атлетико» по трансферу Сауля
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться защитником «Арсенала» 1
Все новости
Рекомендуем
 