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​«Реал» готов был заплатить за Мбаппе 220 млн евро, но сделка не состоится слухи

31 Августа 2021 • 20:48 Комментировать

Килиан Мбаппе остаётся в «ПСЖ». При этом журналист Sky Sports Каве Солхекол на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что «Реал» был готов заплатить за Мбаппе этим летом 220 миллионов евро. Сделка уже не состоится, поскольку на её оформление банально не хватает времени.

Ожидается, что Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» следующим летом. Тогда мадридцам уже не придётся платить баснословные суммы на талантливого форварда. Подписать Мбаппе можно будет бесплатно как свободного агента, ведь его действующий контракт истечёт в последний день июня.

Добавим, что рекордным в мире остаётся трансфер Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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