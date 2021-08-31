«Барселона» хотела арендовать самого дорогого футболиста «Атлетико»

Португальский форвард Жоау Фелиш, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», находился в сфере интересов каталонской «Барселоны», утверждает портал Goal.

Источник рапортует, что руководство «сине-гранатовых» пыталось оформить аренду игрока, однако «матрасники» ответили отказом. Мадридцы не стали расставаться с португальцем, поскольку не успели бы найти ему замену.

Фелиш перебрался в мадридский клуб из лиссабонской «Бенфики» в 2019 году. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Переход Жоау обошелся «Атлетико» в 126 миллионов евро.