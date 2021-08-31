Названа сумма трансфера Камавинга в «Реал»

Перспективный хавбек Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку под занавес трансферного окна. В подписании опорного полузащитника заинтересован мадридский «Реал», об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «королевский» клуб предложил «Ренну», владеющему правами на 18-летнего игрока, 30 миллионов евро плюс различные бонусные выплаты. Клуб может отпустить Камавингу сейчас, чтобы не потерять его бесплатно. Действующее соглашение хавбека с «догами» истекает летом 2022 года.

Эдуардо – воспитанник академии «Ренна». Он выступает за первую команду с 2019 года. В прошлом сезоне Лиги 1 хавбек принял участие в 35 поединках, отметившись голом и двумя ассистами.