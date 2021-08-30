Под занавес летней трансферной кампании Килиан Мбаппе может сменить «ПСЖ» на «Реал». Как сообщает Sky Sports, в мадридском клубе рассматривают вариант с повышением предложения по трансферу нападающего до 200 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что 200 миллионов евро являются как раз той суммой, которую «ПСЖ» хочет выручить за Килиана Мбаппе.

Если клубы договорятся, Килиан Мбаппе всё же не побьёт рекорд Неймара. В 2017 году бразилец переходил из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Напомним, что если «ПСЖ» не продаст Килиана Мбаппе сейчас, то следующим летом клуб может потерять игрока бесплатно.