​Отец Месси: «Обид на «Барселону» нет»

Отец Лионеля Месси по имени Хорхе в понедельник прилетел в Барселону, где столкнулся с журналистами и ответил на несколько вопросов.

Один из вопросов коснулся дебюта Месси за «ПСЖ», состоявшегося в воскресном матче против «Реймса».

«Для меня не было странным увидеть Лео в футболе другого клуба. Это жизнь», - передаёт слова Хорхе испанский Sport.

Что касается обиды семьи Лионеля Месси на «Барселону», то Хорхе сказал следующее: «Обид на «Барселону» лет. Только на некоторых людей».

Напомним, что «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси из-за финансовых трудностей.