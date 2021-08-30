Судя по всему, в вопросе краткосрочного будущего Килиана Мбаппе ещё рано ставить точку. Испанская Marca пишет о том, что в настоящее время контакты между «ПСЖ» и «Реалом» по поводу перехода талантливого французского форварда продолжаются. Клубы договариваются о сделке, и она может быть оформлена в последние дни/часы летнего трансферного окна.

Отмечается, что «Реал» ещё не получил ответа на второе предложение по Мбаппе в размере 170 миллионов евро, хотя «ПСЖ» настроен выручить за футболиста 200 миллионов евро.

Действующий трудовой договор Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года.