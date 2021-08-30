​Суарес не едет в сборную Уругвая после прохождения МРТ

На официальном сайте «Атлетико» была размещена свежая информация о состоянии Луиса Суареса, который был заменён в воскресном матче Ла Лиги против «Вильярреала». По итогам МРТ у уругвайского форварда выявили отёк на внешней стороне левого колена. Медицинский штаб мадридского клуба отправил информацию о состоянии Суареса в Федерацию футбола Уругвая. Форвард не отправится в расположение своей национальной сборной на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира-2022.

Ранее стало известно о том, что за сборную Уругвая в ближайших играх не сыграет Эдинсон Кавани. Форвард «Манчестер Юнайтед» останется в расположении клуба, поскольку представители Премьер-лиги договорились не отпускать футболистов в страны британского «красного списка» по коронавирусу.