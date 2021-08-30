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В Испании утверждают, что трансфер Мбаппе в «Реал» не состоится

30 Августа 2021 • 12:51 Комментировать

Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не состоится этим летом, утверждает газета Marca. Главная причина срыва сделки – нежелание французского гранда пойти на компромисс в переговорах с «королевским» клубом.

Парижане хотят выручить с продажи 22-летнего форварда около 220 миллионов евро, в то время как испанская сторона не планирует платить больше 170 миллионов. «Сливочные» не готовы покупать игрока с истекающим контрактом за такие огромные деньги. Действующий договор Килиана рассчитан до середины следующего года.

В составе «ПСЖ» Мбаппе выступает на протяжении четырех лет. Во вчерашнем матче с «Реймсом» он оформил дубль.

Главные трансферные интриги до закрытия европейского окна

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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