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«Реал» сделает финальное предложение по Мбаппе

30 Августа 2021 • 08:12 Комментировать (1)

Журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте утверждает, что мадридский «Реал» предпримет последнюю попытку подписать нападающего Килиана Мбаппе этим летом.

Вице-чемпион Испании готовит очередное предложение «ПСЖ». Ранее «королевский» клуб предлагал за игрока 160, а затем 170 миллионов евро, однако французская сторона ответила отказом.

По данным журналиста, парижане рассчитывают выручить с продажи звездного форварда порядка 180 миллионов плюс хотят получить одного из игроков «Реала».

Во вчерашнем поединке Лиги 1 против «Реймса» Килиан отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
30 Августа 2021 в 08:46
уже делал и из того же источника ))))
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