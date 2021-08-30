«Реал» сделает финальное предложение по Мбаппе

Журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте утверждает, что мадридский «Реал» предпримет последнюю попытку подписать нападающего Килиана Мбаппе этим летом.

Вице-чемпион Испании готовит очередное предложение «ПСЖ». Ранее «королевский» клуб предлагал за игрока 160, а затем 170 миллионов евро, однако французская сторона ответила отказом.

По данным журналиста, парижане рассчитывают выручить с продажи звездного форварда порядка 180 миллионов плюс хотят получить одного из игроков «Реала».

Во вчерашнем поединке Лиги 1 против «Реймса» Килиан отметился двумя забитыми мячами.