​Карвахаль надеется на переход Мбаппе в «Реал»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль надеется, что форвард Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб из «ПСЖ» в последние дни летнего трансферного окна.

«Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам до закрытия летнего трансферного окна. Это отличный футболист, который станет усилением для нашей команды», - приводит слова Карвахаля Goal.com.

Директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо не сказал ничего нового по поводу ситуации с Килианом Мбаппе.

«Мы понимаем, что фанаты ждут этого трансфера, и что все СМИ трубят об этом. Но нам нечего сказать», - высказался Бутрагеньо.