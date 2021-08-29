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​Карвахаль надеется на переход Мбаппе в «Реал»

29 Августа 2021 • 10:12 Комментировать

Защитник «Реала» Дани Карвахаль надеется, что форвард Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб из «ПСЖ» в последние дни летнего трансферного окна.

«Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам до закрытия летнего трансферного окна. Это отличный футболист, который станет усилением для нашей команды», - приводит слова Карвахаля Goal.com.

Директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо не сказал ничего нового по поводу ситуации с Килианом Мбаппе.

«Мы понимаем, что фанаты ждут этого трансфера, и что все СМИ трубят об этом. Но нам нечего сказать», - высказался Бутрагеньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Даниэль Карвахаль Дани Карвахаль Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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