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«Реал» отложит переговоры по трансферу Мбаппе до января

28 Августа 2021 • 11:39 Комментировать

Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не состоится этим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно сведениям журналистов, «королевский» клуб планирует отложить переговоры по сделке до января. Это связано с тем, что парижская сторона так и не согласилась на предложенные «сливочными» условия. «Реал» был готов заплатить за звездного игрока 170 миллионов евро, однако вице-чемпион Франции отказался от сделки.

Парижане рискуют лишиться Мбаппе бесплатно, поскольку действующий контракт 22-летнего нападающего с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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