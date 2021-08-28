«Реал» отложит переговоры по трансферу Мбаппе до января

Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не состоится этим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно сведениям журналистов, «королевский» клуб планирует отложить переговоры по сделке до января. Это связано с тем, что парижская сторона так и не согласилась на предложенные «сливочными» условия. «Реал» был готов заплатить за звездного игрока 170 миллионов евро, однако вице-чемпион Франции отказался от сделки.

Парижане рискуют лишиться Мбаппе бесплатно, поскольку действующий контракт 22-летнего нападающего с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.