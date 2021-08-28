Черышев помог «Валенсии» разгромить «Алавес» и возглавить Ла Лигу

В третьем туре Ла Лиги «Валенсия» принимала «Алавес», который отвратительно начал сезон и пропустил больше всех команд. Хозяева поля начали с места в карьер, и на третьей минуте Даниэль Васс с паса Дениса Черышева отправил мяч в сетку. Гонсалу Гуэдеш тут же пробил в штангу. Следующего гола пришлось ждать до 45-й минуты, когда отличился Карлос Солер, а на 60-й минуте все тот же Гуэдеш все же забил - 3:0.
Черышев был заменен в компенсированное время, а его команда с 7 очками в активе захватила лидерство.
Протокол игры
|(1:0) Васс Даниэль 3'
|(2:0) Солер Карлос 45'
|(3:0) Гуэдеш Гонсалу 60'
Мамардашвили Георгий • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Альдерете Омар 85' ( Дьякаби Муктар ( 85' ) • 86'Гайя Хосе • Солер Карлос • Васс Даниэль 85' ( Муса Юнус ( 85') • Гильямон Уго 68' ( Андре Маркос ( 68') • Черышев Денис 90' ( Васкес Хесус ( 90') • Гуэдеш Гонсалу 68' ( Рачич Урош ( 68') • Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди • Вальехо Ману • Собрино Рубен • Силлессен Яспер • Хоседа
Пачеко Фернандо • 61'Химо Наварро • Миазга Мэтт • Лежён Флорьян • 28'Хави Лопеc • Пельистри Факундо 68' ( Эдгар Мендес ( 68') • Н'Диайе Лум 45' 62' ( Понс Пере ( 62') • Пина Томас 83' ( Мойя Антонио ( 83') • Гарсия Мануэль II 46' ( Риоха Луис ( 46') • Гвидетти Йон 62' ( Силла Мамаду ( 62') • Хоселу Санмартин
Запасные: Мартин Иван • Тачи • Гарсия Сауль • Де ла Фуэнте Мигель • Сивера Антонио • Лагуардия Виктор • Агиррегабириа Мартин
27 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).