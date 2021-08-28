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Ла Лига

Черышев помог «Валенсии» разгромить «Алавес» и возглавить Ла Лигу

28 Августа 2021 • 01:12 Комментировать
Валенсия
3:0
Алавес
окончен

В третьем туре Ла Лиги «Валенсия» принимала «Алавес», который отвратительно начал сезон и пропустил больше всех команд. Хозяева поля начали с места в карьер, и на третьей минуте Даниэль Васс с паса Дениса Черышева отправил мяч в сетку. Гонсалу Гуэдеш тут же пробил в штангу. Следующего гола пришлось ждать до 45-й минуты, когда отличился Карлос Солер,  а на 60-й минуте все тот же Гуэдеш все же забил - 3:0.

Черышев был заменен в компенсированное время, а его команда с 7 очками в активе захватила лидерство.

Протокол игры  
Валенсия 3:0 Алавес
(1:0) Васс Даниэль 3'    
(2:0) Солер Карлос 45'    
(3:0) Гуэдеш Гонсалу 60'    
Мамардашвили Георгий Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Альдерете Омар   85' (Дьякаби Муктар (   85'   86') Гайя Хосе Солер Карлос Васс Даниэль   85' (Муса Юнус (   85') Гильямон Уго   68' (Андре Маркос (   68') Черышев Денис   90' (Васкес Хесус (   90') Гуэдеш Гонсалу   68' (Рачич Урош (   68') Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди Вальехо Ману Собрино Рубен Силлессен Яспер Хоседа
Пачеко Фернандо   61' Химо Наварро Миазга Мэтт Лежён Флорьян   28' Хави Лопеc Пельистри Факундо   68' (Эдгар Мендес (   68') Н'Диайе Лум   45'   62' (Понс Пере (   62') Пина Томас   83' (Мойя Антонио (   83') Гарсия Мануэль II   46' (Риоха Луис (   46') Гвидетти Йон   62' (Силла Мамаду (   62') Хоселу Санмартин
Запасные: Мартин Иван Тачи Гарсия Сауль Де ла Фуэнте Мигель Сивера Антонио Лагуардия Виктор Агиррегабириа Мартин
27 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Алавес Денис Черышев
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окончен Мальорка 1:0 Эспаньол 2.7 2.95 3
окончен Валенсия 3:0 Алавес 1.85 3.6 4.7
28.08  18:00 Сельта ... Атлетик Б 2.5 3.2 3.1
28.08  20:30 Эльче ... Севилья 5.5 3.4 1.8
28.08  20:30 Реал Сосьедад ... Леванте 1.6 4 6
28.08  23:00 Бетис ... Реал Мадрид 4.3 3.8 1.85
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