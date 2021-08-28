Черышев помог «Валенсии» разгромить «Алавес» и возглавить Ла Лигу

В третьем туре Ла Лиги «Валенсия» принимала «Алавес», который отвратительно начал сезон и пропустил больше всех команд. Хозяева поля начали с места в карьер, и на третьей минуте Даниэль Васс с паса Дениса Черышева отправил мяч в сетку. Гонсалу Гуэдеш тут же пробил в штангу. Следующего гола пришлось ждать до 45-й минуты, когда отличился Карлос Солер, а на 60-й минуте все тот же Гуэдеш все же забил - 3:0.

Черышев был заменен в компенсированное время, а его команда с 7 очками в активе захватила лидерство.