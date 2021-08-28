​Анчелотти задали вопрос о Мбаппе

Ожидается, что в последние дни летнего трансферного окна Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». На пятничной пресс-конференции рулевой «сливочных» Карло Анчелотти получил вопрос на этот счёт.

«Дело Мбаппе относится к делам тех, кто управляет клубом. Больше я ничего не могу сказать. Я думаю только о тренировках, подготовке к матчам и хорошем управлении игроками.

Мбаппе – великий футболист, но я думаю, что и сейчас у нас есть отличные игроки. Мы должны сделать всё, чтобы они могли показывать свои лучшие качества. Но если наша команда улучшится, это будет лучше для всех», - высказался Анчелотти.