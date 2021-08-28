Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 418 Комментарии
Ла Лига

​Анчелотти задали вопрос о Мбаппе

28 Августа 2021 • 00:14 Комментировать

Ожидается, что в последние дни летнего трансферного окна Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». На пятничной пресс-конференции рулевой «сливочных» Карло Анчелотти получил вопрос на этот счёт.

«Дело Мбаппе относится к делам тех, кто управляет клубом. Больше я ничего не могу сказать. Я думаю только о тренировках, подготовке к матчам и хорошем управлении игроками.

Мбаппе – великий футболист, но я думаю, что и сейчас у нас есть отличные игроки. Мы должны сделать всё, чтобы они могли показывать свои лучшие качества. Но если наша команда улучшится, это будет лучше для всех», - высказался Анчелотти.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Мальорка 1:0 Эспаньол 2.7 2.95 3
Идет 91 минута Валенсия 3:0 Алавес 1.85 3.6 4.7
28.08  18:00 Сельта ... Атлетик Б 2.5 3.2 3.1
28.08  20:30 Эльче ... Севилья 5.5 3.4 1.8
28.08  20:30 Реал Сосьедад ... Леванте 1.6 4 6
28.08  23:00 Бетис ... Реал Мадрид 4.3 3.8 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
00:14 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти задали вопрос о Мбаппе
27 Августа
22:58 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» была сильнее «Эспаньола» в споре новичков
22:45 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
18:49 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «За два дня ничего не изменилось» 1
18:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает Азара в качестве замены для Роналду 5
13:00 · Италия. Серия А
«Рома» рассчитывает усилиться Эктором Эррерой
12:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» готовит презентацию Мбаппе
10:08 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» открыт к переговорам с «Реалом» по Мбаппе
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписывает Мориба 1
09:22 · Испания. Ла Лига
В «Севилье» высказались о возможной продаже Кунде
08:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» поборется за Челика
02:22 · Испания. Ла Лига
Валенсия - Алавес: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:23 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе попрощался с футболистами «ПСЖ» 9 слухи
26 Августа
23:53 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе может стать игроком «Реала» уже в пятницу слухи
22:27 · Испания. Ла Лига
​«Реал» отправил «ПСЖ» финальное предложение по Мбаппе слухи
Все новости
Рекомендуем
 