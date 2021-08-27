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Спортивный директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «За два дня ничего не изменилось»

27 Августа 2021 • 18:49 Комментировать

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос журналистов Deportes Cuatro о возможном переходе французского нападающего команды Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Всё, что могу сказать, мы остаёмся в той же ситуации что и ранее. За два дня ничего не изменилось».

Напомним, ранее Леонардо заявил, что в «ПСЖ» более не намерены вести переговоры с «Реалом» по Килиану Мбаппе. В то же время, сегодня стало известно, что футболист сообщил своим партнёрам по команде, что переезжает в столицу Испании.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Всего он провел за парижан 107 матчей, в которых забил 91 гол.

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Реал Мадрид ПСЖ Леонардо Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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