Спортивный директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «За два дня ничего не изменилось»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос журналистов Deportes Cuatro о возможном переходе французского нападающего команды Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Всё, что могу сказать, мы остаёмся в той же ситуации что и ранее. За два дня ничего не изменилось».

Напомним, ранее Леонардо заявил, что в «ПСЖ» более не намерены вести переговоры с «Реалом» по Килиану Мбаппе. В то же время, сегодня стало известно, что футболист сообщил своим партнёрам по команде, что переезжает в столицу Испании.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Всего он провел за парижан 107 матчей, в которых забил 91 гол.