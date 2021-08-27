«Реал» готовит презентацию Мбаппе

Мадридский «Реал» уверен в успешном оформлении сделки по приглашению Килиана Мбаппе в свои ряды уже во время текущего трансферного окна.

Правление «королевского клуба» начало заниматься вопросом будущей презентации 22-летнего французского форварда. По данным Marca, «сливочные» прорабатывают два сценария, где провести официальную церемонию. Первый из них – представление Мбаппе на тренировочной базе. Оно может состояться сразу по возвращению игрока из национальной сборной – 9 или 10 сентября. Альтернативный вариант – презентация игрока на обновлённом «Сантьяго Бернабеу» перед поединком с «Сельтой», что пройдёт 11 сентября.

Ранее поступила информация, что нападающий уже попрощался с одноклубниками по «ПСЖ», сообщив им о своих дальнейших планах.