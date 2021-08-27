Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 455 Комментарии
Ла Лига

«ПСЖ» открыт к переговорам с «Реалом» по Мбаппе

27 Августа 2021 • 10:08 Комментировать

Мадридский «Реал» все еще надеется подписать французского форварда Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна. Ранее боссы «королевского» клуба сделали финальное предложение «ПСЖ», которое составляет 170 миллионов евро.

Согласно информации Mundo Deportivo, парижский гранд не стал отклонять второе предложение и готов вести переговоры. Если стороны не успеют договориться, Килиан останется в Париже до конца сезона, после чего переедет в Мадрид на правах свободного агента.

Действующее трудовое соглашение звездного француза рассчитано до середины 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.08  21:00 Мальорка ... Эспаньол 2.7 2.95 3
27.08  23:15 Валенсия ... Алавес 1.9 3.6 4.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
10:08 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» открыт к переговорам с «Реалом» по Мбаппе
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписывает Мориба
09:22 · Испания. Ла Лига
В «Севилье» высказались о возможной продаже Кунде
08:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» поборется за Челика
02:22 · Испания. Ла Лига
Валенсия - Алавес: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:23 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе попрощался с футболистами «ПСЖ» 5 слухи
26 Августа
23:53 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе может стать игроком «Реала» уже в пятницу слухи
22:27 · Испания. Ла Лига
​«Реал» отправил «ПСЖ» финальное предложение по Мбаппе слухи
19:41 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген близок к возвращению в основу «Барселоны»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Кунде обойдётся «Челси» в 55 миллионов
18:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал второе предложение по Мбаппе молния
17:32 · Испания. Ла Лига
«Бетис» арендовал Виллиана Жозе официально
17:09 · Италия. Серия А
Йович или Икарди могут заменить Роналду в «Ювентусе» 3
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» близок к подписанию игрока сборной Португалии слухи
15:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер отказался переходить в «Атлетико» 2
Все новости
Рекомендуем
 