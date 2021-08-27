«ПСЖ» открыт к переговорам с «Реалом» по Мбаппе

Мадридский «Реал» все еще надеется подписать французского форварда Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна. Ранее боссы «королевского» клуба сделали финальное предложение «ПСЖ», которое составляет 170 миллионов евро.

Согласно информации Mundo Deportivo, парижский гранд не стал отклонять второе предложение и готов вести переговоры. Если стороны не успеют договориться, Килиан останется в Париже до конца сезона, после чего переедет в Мадрид на правах свободного агента.

Действующее трудовое соглашение звездного француза рассчитано до середины 2022 года.