В «Севилье» высказались о возможной продаже Кунде

По сведениям СМИ, защитник Жюль Кунде близок к уходу из «Севильи» и переходу в лондонский «Челси». Эту информацию прокомментировал президент испанского клуба Хосе Кастро.

«Сейчас Жюль - игрок «Севильи». Трансфер еще не согласован. Конкретных переговоров не было. Мы готовы рассмотреть предложение, но трансферное окно уже скоро закроется», - передает слова руководителя в своем твиттер-аккаунте Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «пенсионеры» готовы заплатить за французского футболиста 55 миллионов евро. Если трансфер Кунде состоится, то стан лондонского клуба покинет его соотечественник Курт Зума.