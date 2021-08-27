В ближайшие часы в Европе наверняка будет осуществлено несколько громких трансферов. Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности сменит «ПСЖ» на «Реал». По данным Deportes Cuatro, Мбаппе уже попрощался с футболистами парижской команды и сообщил им о своём переезде в Мадрид.

Килиан Мбаппе находится на последнем году своего контракта с «ПСЖ», поэтому клубу в финансовом смысле выгодно продать талантливого игрока, чтобы не расстаться с ним в конце сезона без получения компенсации.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» получит от «Реала» за Килиана Мбаппе 170 миллионов евро. Ещё 10 миллионов будут заложены в сделку как бонусы.