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​Мбаппе может стать игроком «Реала» уже в пятницу слухи

26 Августа 2021 • 23:53 Комментировать

Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы примерить на себе футболку «Реала». Как сообщает Marca, «ПСЖ» с высокой долей вероятности примет предложение «Реала» по талантливому форварду. «Сливочные» предлагают гранду Лиги 1 за Мбаппе 170 миллионов евро и ещё 10 миллионов в рамках бонусных выплат.

По данным источника, Килиан Мбаппе может стать футболистом «Реала» уже в пятницу, 27 августа.

Стоит напомнить, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает следующим летом, и в случае непродажи игрока сейчас парижане рискуют потерять его бесплатно в конце сезона.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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