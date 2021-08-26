Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы примерить на себе футболку «Реала». Как сообщает Marca, «ПСЖ» с высокой долей вероятности примет предложение «Реала» по талантливому форварду. «Сливочные» предлагают гранду Лиги 1 за Мбаппе 170 миллионов евро и ещё 10 миллионов в рамках бонусных выплат.

По данным источника, Килиан Мбаппе может стать футболистом «Реала» уже в пятницу, 27 августа.

Стоит напомнить, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает следующим летом, и в случае непродажи игрока сейчас парижане рискуют потерять его бесплатно в конце сезона.