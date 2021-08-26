Килиан Мбаппе в последние дни летнего трансферного окна может сменить клубную прописку – интерес к форварду «ПСЖ» проявляет «Реал». При этом мадридцы не собираются заниматься оформлением этого трансфера перед дедлайном впопыхах. Уже сейчас «сливочные» сделали парижанам финальное предложение, о чём сообщается в программе El Chiringuito TV. Речь идёт о предложении в 170 миллионов евро, а также о 10 миллионах в качестве бонусов. По данным источника, других предложений от «Реала» по Мбаппе до конца лета не будет.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года.