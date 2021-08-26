«Реал» готовит улучшенное предложение по Мбаппе

Звездный форвард Килиан Мбаппе все еще может оказаться в мадридском «Реале» этим летом. По информации RMC Sport, руководство «королевского» клуба не сбавляет интерес к игроку «ПСЖ», несмотря на отказ парижан отпустить нападающего за 160 миллионов евро.

Журналисты утверждают, что «сливочные» готовят улучшенное предложение по трансферу 22-летнего футболиста. Трудовое соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года, стороны так и не договорились о его пролонгации.

Килиан защищает цвета команды из Парижа с 2017 года. Ранее форвард заявлял, что хочет продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу».