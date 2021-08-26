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«Вильярреал» нацелился на вратаря «Барселоны»

26 Августа 2021 • 09:56 Комментировать

Голкипер каталонской «Барселоны» Нето может продолжить карьеру в другом испанском коллективе. Об этом рапортует A Bola.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 32-летнего вратаря проявляет руководство «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» готова включить в сделку одного из своих игроков, чтобы снизить стоимость трансфера.

Что касается самого Нето, то голкипер готов к смене клубной прописки. Он хочет получать больше игровой практики.

В текущем сезоне испанского чемпионата бразилец провел две встречи из-за травмы основного голкипера Марка-Андре тер Штегена.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Норберто Нето Трансферы футбола - лето 2021
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