«Вильярреал» нацелился на вратаря «Барселоны»

Голкипер каталонской «Барселоны» Нето может продолжить карьеру в другом испанском коллективе. Об этом рапортует A Bola.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 32-летнего вратаря проявляет руководство «Вильярреала». «Жёлтая субмарина» готова включить в сделку одного из своих игроков, чтобы снизить стоимость трансфера.

Что касается самого Нето, то голкипер готов к смене клубной прописки. Он хочет получать больше игровой практики.

В текущем сезоне испанского чемпионата бразилец провел две встречи из-за травмы основного голкипера Марка-Андре тер Штегена.