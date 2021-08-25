Перес рассказал о переговорах с «ПСЖ»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в ходе диалога с испанским комментатором Хосе Мануэлем Морено рассказал о том, как ему ответили в «ПСЖ» на предложение по фрацузскому нападающему Килиану Мбаппе.

По словам Морено в его официальном «Твиттере», Флорентино Перес в текстовом сообщении написал:

«Да, они уже ответили, и довольно грубо».

Напомним, вчера «Реал» направил «ПСЖ» очередное предложение по Килиану Мбаппе в размере 160 миллионов евро. Сегодня же спортивный директор клуба из столицы Франции назвал политику «Реала» в отношении футболиста «неуважительной» и «незаконной».