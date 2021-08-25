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Перес рассказал о переговорах с «ПСЖ»

25 Августа 2021 • 19:51 Комментировать (1)
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в ходе диалога с испанским комментатором Хосе Мануэлем Морено рассказал о том, как ему ответили в «ПСЖ» на предложение по фрацузскому нападающему Килиану Мбаппе.

По словам Морено в его официальном «Твиттере», Флорентино Перес в текстовом сообщении написал:

«Да, они уже ответили, и довольно грубо».

Напомним, вчера «Реал» направил «ПСЖ» очередное предложение по Килиану Мбаппе в размере 160 миллионов евро. Сегодня же спортивный директор клуба из столицы Франции назвал политику «Реала» в отношении футболиста «неуважительной» и «незаконной».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus10
25 Августа 2021 в 20:01
через год бесплатно придет. зачем вообще иметь дело с этими арабскими петушками. буду радоваться, когда реал развалит кабину в очередной раз парижским клоунам)
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